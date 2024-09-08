Україна заборонила телефонні дзвінки для полонених окупантів. Фото:

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Ракурс

Телефонні дзвінки для російських військовополонених заборонила Україна.

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Причиною такого рішення є збільшення випадків жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими. Саме вище військове керівництво країни-агресора заохочує розстріл українських військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, заборона здійснювати телефонні дзвінки не є порушенням Женевської конвенції, оскільки документ дозволяє лише листування. В окупантів зберігається можливість писати листи додому.

Омбудсмен також розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста й заявив, що той неефективно виконує свої обов’язки й не реагує на страти росіянами українських військових.

Ми дійшли до того, що вже журналісти по всьому світу показують ці кадри, вимагають від МКЧХ реакцій, а реакцій немає. Мені здається, що якщо продовжиться така ж «страусина позиція» у МКЧХ, то всі країни світу зрозуміють — навіщо ця організація взагалі існує, якщо вона не виконує свою пряму функцію — не може забезпечити захист прав українських військовополонених, — зазначив він.

Нагадаємо, у Закарпатській області жінка заявила, що її батька незаконно затримали працівники ТЦК та СП й побили до смерті. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування.