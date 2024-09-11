Роман Гладкий, фото: mkrada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n199204-26-raziv-nachalnyk-shtabu-syl-bezpilotnyh-system-gladkyy-peretynav-rosiyski-prykordonni-punkty.html

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OSINT-команда «Телебачення Торонто» виявила у злитій базі російської ФСБ «Кордон» дані про численні перетини російський прикордонних пунктів начальником штабу Командування Сил безпілотних систем Романом Гладким у 2014 і 2015 роках.

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У цей час він, зокрема, служив у Командуванні ВМС України. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Телебачення Торонто».

У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в росію або у тимчасово окупований Крим. Але засвітився, тому що був внесений у базу під час перетину кордону, — зазначає видання.

Зазначається, що, згідно з інформацією у базі, Гладкий у 2014−15 рік міг десятки разів перетинати прикордонні пункти.

З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в росію (або в окупований Крим), так і звідти. У тому числі під час служби в Командуванні ВМС України, — наголошує видання.

Зокрема, перетинати прикордонні пункти Гладкий міг вже обіймаючи посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ.

У відповіді на наш запит ВМС повідомили, що цю посаду Гладкий обіймав від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року. За цей час він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів, — наголошує видання.

Зазначається, що, згідно злитої російської бази, найчастіше — 18 разів — Гладкий перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Крім того, у базі також є інформація про виїзди в Росію (або, ймовірно, в окупований Крим) його дружини, Олени Гладкої — 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років, — зауважує видання.

З липня 2016 року, згідно з публічною інформацією, Гладкий був начальником штабу — першим заступником командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.

У 2018 році на Гладкого, за даними контррозвідки СБУ, виходили російські спецслужби з метою спробувати завербувати офіцера. Того ж року у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що дружина Гладкого має російське громадянство. Пізніше це підтвердив Верховний Суд.

У грудні 2020 року Романа Гладкого призначили заступником начальника штабу Командування ООС.

З 25 липня 2024 Гладкого призначено начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Згодом СБУ у коментарі виданню «Українська правда» повідомила, що не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на цю посаду.

Після резонансу в медіа Головнокомандувач ЗСУ Сирський доручив СБУ провести додаткову спеціальну перевірку щодо Романа Гладкого та відсторонив його від посади.

Джерело: «Телебачення Торонто»