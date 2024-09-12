Рашисти за два роки атакувала українську енергетику понад тисячу разів

Рашисти за два роки атакувала українську енергетику понад тисячу разівhttps://racurs.ua/ua/n199213-rashysty-za-dva-roky-atakuvala-ukrayinsku-energetyku-ponad-tysyachu-raziv.htmlРакурс
Російські загарбники з жовтня 2022 року по вересень 2024 року здійснили 1 тис. 24 атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Про це під час міжнародної конференції високого рівня «Об'єднані заради справедливості» — United for Justice розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
Немає жодного місця, жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яку б не вразили під час цих атак, — наголосив він. — Загальні втрати наших потужностей внаслідок атак цього року, які почалися 22 березня, перевищують 9 ГВт. Окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією — Запорізькою АЕС.
За словами міністра, наймасованіша ворожа атака була 26 серпня цього року, коли ворог використав сумарно 236 дронів і ракет різного типу.
Тоді вперше були використані балістичні ракети для атаки на наші підстанції. Миттєвий наслідок цієї атаки — приблизно 4 мільйони українців були терміново відключені від електропостачання, — розповів він. — Це безпосередньо вплинуло на 12 регіонів України, і нам знадобилося приблизно 13 днів, щоб повністю відновити електропостачання.
Галущенко наголосив, що:
- такими атаками росія хоче завдати безпосередньої шкоди цивільному населенню України, що є порушенням ключових засад міжнародного права та Статуту ООН;
- атакуючи підстанції, що є ключовими для роботи АЕС, росія підриває основні принципи ядерної безпеки.