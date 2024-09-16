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Ракурс
Збитий «Шахед», фото: ДПСУ

Прикордонники зі стрілецької зброї збили «Шахед» на Сумщині (ФОТО)

16 вер 2024, 13:59
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На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний безпілотник типу «Шахед».


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Відповідні фото сьогодні, 16 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що після падіння безпілотник не здетонував.

Збитий «Шахед», фото: ДПСУ

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 56 ударними безпілотниками. 53 з них були збиті, ще три — локаційно втрачені у кількох регіонах.

Джерело: Ракурс


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