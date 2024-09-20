Армія рф вдарила балістикою по Одесі. Фото:

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Армія російської федерації 20 вересня завдала ракетного удару по Одесі.

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Уламки, попередньо, балістичної ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру. Також пошкоджене цивільне судно під прапором Антігуа. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу четверо цивільних дістали поранення. Постраждалим надають необхідну допомогу. Наслідки нового злочину окупантів фіксують правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 20 вересня російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали два працівники цього підприємства, загинуло 20 голів великої рогатої худоби.