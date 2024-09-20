Ізраїль ліквідував третю людину в Хезболлі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199493-izrayil-atakuvav-vysche-komanduvannya-hezbolly-v-livani-foto.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю 20 вересня атакувала вище командування ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті.

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У ЦАХАЛ заявили, що під час удару по опорному пункті членів угруповання в південному Бейруті загинув керівник елітного підрозділу «Радван» Ібрагім Акіла та інші командири підрозділу. МЗС Лівну стверджує, що внаслідок атаки загинули восьмеро осіб, а 59 дістали поранення. Про це повідомили Axios, The Times of Israel та RFI.

Зазначається, що Акіла був один із засновників військового крила «Хезболли». З 2004 року він очолював оперативний відділ угруповання й відповідав за бомбардування, протитанкові ракетні атаки, ППО та інші військові напрями. Він займав третю позицію в ієрархії організації.

США вважають Акілу причетним до вибухів в американському посольстві в Бейруті у квітні 1983 року, коли загинули 63 особи. Також він підозрюється у вибухах у казармах морської піхоти США в жовтні того ж року, коли загинув 241 американський військовослужбовець.

В Ізраїлі вважають, що це вбивство — «величезний удар» по структурі військового командування і контролю «Хезболли».

Як відомо, на півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». Вони атакують одне одного від початку війни в Секторі Гази в жовтні 2023 року.

Нагадаємо, 19 вересня ЦАХАЛ атакував обʼєкти ліванського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. Раніше Ізраїль оголосив, що розширює цілі своєї війни в Секторі Гази проти «Хамасу», включивши в неї «Хезболлу» — союзника «Хамас» у Лівані.