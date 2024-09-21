Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n199522-ukrayina-bie-po-skladah-boieprypasiv-u-rf-svoieu-zbroieu-zelenskyy.html

Ракурс

Україна завдала ураження по арсеналах у рф своєю зброєю, без використання зброї партнерів.

.

Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність — влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, — наша здатність повертати війну додому, в Росію, — наголосив Зеленський.

У зверненні він торкнувся випадків:

ураження Силами оборони значного арсеналу в рф;

роботи СБУ по ще одному арсеналу російських військ, де були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб.

І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї — без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив враження двох військових арсеналів збройних сил рф — «Тихорецьк» у Краснодарському краї та 23-го арсеналу ГРАУ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.