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Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»
Україна б'є по складах боєприпасів у рф своєю зброєю — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n199522-ukrayina-bie-po-skladah-boieprypasiv-u-rf-svoieu-zbroieu-zelenskyy.htmlРакурс
Україна завдала ураження по арсеналах у рф своєю зброєю, без використання зброї партнерів.
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Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність — влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, — наша здатність повертати війну додому, в Росію, — наголосив Зеленський.
У зверненні він торкнувся випадків:
- ураження Силами оборони значного арсеналу в рф;
- роботи СБУ по ще одному арсеналу російських військ, де були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб.
І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї — без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив враження двох військових арсеналів збройних сил рф — «Тихорецьк» у Краснодарському краї та 23-го арсеналу ГРАУ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.