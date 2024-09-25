Російські ДРГ намагаються прорватися у Вугледар. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n199641-rosiyski-drg-namagautsya-prorvatysya-u-vugledar-ova.html

Ракурс

Російські війська не спостерігаються на околицях Вугледара Донецької області.

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На підступах до міста українські військові спалили величезну кількість ворожої техніки. Однак там все ж спостерігається просування росіян. Окремі диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорватися в місто, але знищуються. Про це очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив в ефірі телемарафону.

За словами глави облавної військової адміністрації, зараз у Вугледарі залишаються близько 100 людей, які відмовляються виїжджати. До міста вже майже не завозять гуманітарну допомогу, тому що усі шляхи прострілюються ворогом.

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації заявляли, що війська російської федерації зруйнували Вугледар на Донеччині та наступають на його флангах. Існує загроза, що 72-га механізована бригада, що обороняє місто, може опинитися в оточенні.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що армія рф, імовірно, зможе захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вона зможе це зробити, частково залежатиме від прийняття рішень командування Сил оборони.