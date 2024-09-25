рф знищила всі ТЕС в Україні та значну частину ГЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199649-rf-znyschyla-vsi-tes-v-ukrayini-ta-znachnu-chastynu-ges-zelenskyy.html

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Всі українські ТЕС та значна частина ГЕС були знищені росією.

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Унаслідок російських атак знищено всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій. Загалом унаслідок російських атак в Україні знищено 80% енергогенерації. Потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла взимку. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 25 вересня у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

Ось так російський диктатор володимир путін готується до зими — сподівається помучити мільйони, мільйони українців. Звичайні сім’ї — жінки, діти. Звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та здатися, — зазначив він.

Зеленський також поінформував, що розвідка прозвітувала про те, що росія планує атаки на атомні об'єкти України та інфраструктуру, щоб від'єднати ядерні реактори від системи постачання.

Глава держави зазначив, що будь-який ракетний або дроновий удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи. Він наголосив, що такий день ніколи не повинен настати.

Нагадаємо, 20 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії на генеральній конференції ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.