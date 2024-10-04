В Україні запровадили вимушені відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n199912-na-sumschyni-ta-poltavschyni-zaprovadyly-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.html

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Російські загарбники вчора, 3 жовтня, здійснили дронову атаку на енергооб'єкт, в результаті чого знеструмлювалась частина Сумської області.

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Завдяки невідкладному здійсненню аварійно-відновлювальних робіт — енергопостачання вдалося відновити, проте для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час, повідомляє прес-служба «Укренерго».

З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі — о 10.25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково, — наголосили у компанії.

Зазначається, що загалом в Україні споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 4 жовтня, його рівень, станом на 9.30, був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня — у четвер, 3 жовтня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня — у середу, 2 жовтня.

Протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4 099 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт.

Нагадаємо, вчора у першій половині дня запроваджувалися аварійні відключення у частині Харківської та Полтавської областей.