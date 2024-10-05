Керівницю МСЕК з Хмельниччини Тетяну Крупу затримали

https://racurs.ua/ua/n199952-kerivnycu-msek-z-hmelnychchyny-krupu-zatrymaly.html

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Керівницю МСЕК з Хмельниччини Тетяну Крупу затримали.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні. Зараз фігурантці обирають запобіжний захід.

Під час обшуків у неї знайшли лише готівкою майже 6 млн дол., а також коштовні прикраси, медичні документи, які можуть бути підробленими, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вказані кошти фігурантка не внесла до своїх щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, — йдеться у повідомленні ДБР.

Родина чиновниці володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, нерухомим майном в Австрії, Іспанії та Туреччині тощо.

Наразі керівниці МСЕК обирають запобіжний захід. Їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.