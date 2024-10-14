США готові переговорів з рф, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози. Фото:

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Сполучені Штати Америки готові до переговорів з росією, Китаєм та Північною Кореєю з метою зменшення ядерної загрози.

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Ці перемовини можливі «без попередніх умов». Не буде користі ані для їхніх країн, ані для світу від блокування прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє прес-служба Білого дому.

Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів, — наголосив американський лідер.

Байден розповів, що у 20923 році під час відвідування Хіросіми в Японії говорив з людиною, яка пережила ядерне бомбардування у серпні 1945 року. Ця особа розповіла главі США, що «ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї».

Як відомо, ядерною зброєю наразі володіють дев’ять країн — США, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР, Ізраїль та рф.

Нагадаємо, 14 жовтня НАТО розпочне ядерні навчання Steadfast Noon на території Бельгії та Нідерландів. Під час навчань не використовуватимуть бойову зброю. Однак військові будуть імітувати виконання завдань, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки. У маневрах братимуть участь майже 2 тис. військових. Навчання триватимуть близько двох тижнів.