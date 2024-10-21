У росії дітям подарували макет Бахмута, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n200456-maket-zruynovanogo-bahmuta-podaruvaly-vyhovancyam-rosiyskogo-dytsadka-foto.html

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У росії вихованцям дитячого садка № 38 «Райдуга» у селищі Розсвіт Ростовської області подарували макет знищеного рашистами Бахмута.

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Про це повідомило регіональне відділення «Юнармії» (російська молодіжна мілітарна організація, створена міноборони рф у 2016 році).

Зазначається, що подія сталася 19 жовтня, коли діти відвідали одну з військових частин Південного військового округу рф.

Військовослужбовець старший сержант Роман К. під час юнармійських зборів подарував загону маленьких патріотів імені кавалера ордена Мужності Євгена Бехтера діораму «Звільнення міста Бахмут», яку виготовив своїми руками, — вказано в повідомленні.

На діорамі зображені житлові будинки, зруйновані під час наступу російських сил на місто, а також військові автомобілі з літерою «Z» та озброєні люди.

У «Юнармії» заявили, що ця діорама «займе почесне місце у музейному куточку дитячого садка «Райдуга».