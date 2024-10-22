Школярка померла під час повітряної тривоги в школі Одеси. Фото:

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Ракурс

Смерть дитини у школі під час повітряної тривоги сталася в Одесі.

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У понеділок, 21 жовтня, в одному з навчальних закладів у Приморському районі під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Одеські поліцейські розслідують обставини смерті дівчинки. Про це повідомило Головне управління поліції в Одеській області.

Вчителі розповіли, що під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Педагоги викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Медики після прибуття почали реанімаційні заходи, але дівчинка померла.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою «природня смерть».

Тіло дитини направили експертам для встановлення причини смерті. Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у вересні уламки російських ракет виявили на території двох дитячих садочків в Деснянському та Дніпровському районах Києва. Внаслідок обстрілу тоді поранення дістали троє людей: 32-річний чоловік, 19-річна дівчина, 24-річний чоловік.