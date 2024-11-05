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Російські загарбники за добу втратили 1260 осіб, фото: Delfi
Російська армія за добу втратила 1260 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200907-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1260-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 701 тис. 650 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 208 танків;
- 18 тис. 581 одиницю бойових броньованих машин;
- 20 тис. 150 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 245 одиниць РСЗВ;
- 996 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 309 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 631 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 28 тис. 278 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 587 одиниць спеціальної техніки.
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