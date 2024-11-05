Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 1260 осіб, фото: Delfi

Російська армія за добу втратила 1260 осіб (ІНФОГРАФІКА)

5 лис 2024, 08:22
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 701 тис. 650 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 208 танків;
  • 18 тис. 581 одиницю бойових броньованих машин;
  • 20 тис. 150 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 245 одиниць РСЗВ;
  • 996 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 309 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 631 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 28 тис. 278 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 587 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів