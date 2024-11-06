Дрони ГУР уразили два ракетні кораблі рф у Каспійському морі. Фото:

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Українські БпЛА вперше уразили російські кораблі в Каспійському морі.

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Дрони-камікадзе атакували ворожі судна сьогодні вранці, 6 листопада. Були уражені щонайменше два обʼєкти в Каспійську. Про це повідомили «Бабель» та «Громадське» із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Ймовірно, були уражені ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан». Також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проекту 21631.

Зазначається, що відстань від державного кордону України до обʼєкта ураження сягала близько 1 тис. 500 км.

Нагадаємо, вранці 6 листопада над містом Каспійськ у російському Дагестані помітили невідомі БпЛА. Працювала ворожа ППО, а аеропорт в місті Махачкала призупиняв роботу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Ковленко поінформував, що дрони атакували порт в російському Каспійську. Там розташована військово-морська база Каспійської флотилії рф.

Джерела: «Бабель», «Громадське»