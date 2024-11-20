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На 1001 день війни світ має реагувати на російські обстріли, як у попередні тисячу днів, - МЗС України

На 1001 день війни світ має реагувати на російські обстріли, як у попередні тисячу днів, — МЗС України

20 лис 2024, 15:57
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на новину про закриття деяких посольств в Києві сьогодні.


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Сьогодні в інформаційному полі з’явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні. Нагадуємо, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання, — ідеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що вранці 20 листопада декілька посольств, наприклад, американське оголосили про закриття на день у зв’язку з підвищеною небезпекою масштабного ракетного удару.

Джерело: Ракурс


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