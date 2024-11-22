Зеленський включив у список позбавлених нагород Анатолія Тимощука

https://racurs.ua/ua/n201450-zelenskyy-vkluchyv-u-spysok-pozbavlenyh-nagorod-futbolista-tymoschuka.html

Ракурс

Президент позбавив Анатолія Тимощука всіх державних нагород.

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До списку осіб, які покарані позбавленням усіх нагород, потрапив і уродженець Луцька, колишній футболіст збірної України, який нині живе та працює в Росії, Анатолій Тимощук.

Свого часу Тимощук був відзначений орденом «За мужність» III ст. (19 серпня 2006), відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» (21 листопада 2015), мав звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Зрадник позбавлений цих нагород і регалій.

Президент України Володимир Зеленський 22 листопада підписав указ про позбавлення 34 зрадників України державних нагород.

«Ракурс» повідомляв, що Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ.