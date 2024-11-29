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Ракурс
Бійці ГУР провели успішну операцію в тилу ворога. Скріншот

Бійці ГУР провели успішну операцію в тилу ворога на Курщині (ВІДЕО)

29 лис 2024, 14:50
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ГУР провело успішну операцію в тилу російських окупантів у Курській області.


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Українські партизани в місті Рильськ виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів. Було зафіксовано, як окупанти завантажують автомобіль пластиковими боксами з безпілотниками. Про це 29 листопада повідомили «Укрінформ» та «РБК-Україна» з посиланням на джерела в ГУР.

Внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено, — зазначили в розвідці.

Також у мережі опублікували відео успішної операції.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка спалила дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк». Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн, а знищили його кількома FPV-дронами за 100 тис. грн.

Джерела: «Укрінформ», «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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