У Куп’янській громаді залишилися 3,7 тис. цивільних, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n201754-z-kup-yanska-evakuuvaly-vsih-ditey-mva.html

Ракурс

Лінія фронту перебуває на відстані 2,5 км від Куп’янська Харківської області, ворог постійно б'є по території Куп’янської громади із всього наявного озброєння.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Зазначається, що наразі в громаді перебувають 3,7 тис. цивільних мешканців.

Дітей на території громади немає. Вони перебувають в безпечних місцях і займаються тим, чим мають займатися — навчанням й дозвіллям, — наголосив Беседін.

Беседін зазначив, що з початку жовтня російські терористичні війська завдали по центральній частині міста шість ударів керованими авіаційними бомбами вагою 1,5 тони.

На правобережжі громади зберігається більш стабільна ситуація. Дякуючи нашим героїчним енергетикам, газовикам, працівникам комунальних підприємств ми маємо електро, газо та водопостачання, — розповів Беседін.