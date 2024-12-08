ЦАХАЛ розгорнув свої підрозділи на кордоні з Сирією. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю розгорнула свої військові підрозділи в буферній зоні та інших місцях на кордоні з Сирією.

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Такі дії не є втручанням у внутрішні справи Сирії. ЦАХАЛ намагається лише захистити громади Голанських висот і громадян Ізраїлю. Про це ізраїльська армія 8 грудня повідомила у соцмережах.

Наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення, — йдеться у повідомленні.

Водночас видання The Times of Israel поінформувало, що землі, прилеглі до кордону з Сирією, будуть оголошені закритою військовою зоною. Зараз навколо Голанських висот вже встановлюють блокпости.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Сирії відновилися бойові дії. Сирійські повстанці, які виступають проти режиму Башара Асада, взяли під контроль низку великих міст, а сьогодні увійшли в Дамаск.

Президент Башар аль-Асад покинув місто на літаку, прямуючи в невідомому напрямку. Сирійські повстанці вже зробили своє перше звернення до сирійського народу по державному телебаченню й заявили про повалення режиму Асада.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність передати владу опозиції.

Джерело: The Times of Israel