Орбан заявив, що пропонував встановити різдвяне перемир’я

Віктор Орбан, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n202077-orban-zayavyv-scho-proponuvav-vstanovyty-rizdvyane-peremyr-ya.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що безуспішно пропонував встановити різдвяне перемир’я і масштабний обмін полоненими між Україною та рф.

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Про це він сьогодні, 11 грудня, написав на своїй сторінці у соцмережі Х, реагуючи на критику з боку Володимира Зеленського його дзвінка російському диктатору володимиру путіну.

Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир’я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський чітко відкинув і виключив це сьогодні. Ми зробили все, що могли! — заявив Орбан.

Водночас у цьому твіті Орбан не вказав, чи звертався з аналогічною пропозицією до путіна.

Раніше сьогодні Орбан повідомив, що провів годинну розмову з путіном і заявив, що зараз «найнебезпечніші тижні війни між росією та Україною». Реагуючи на це, Зеленський на своїй сторінці у соцмережі висловив сподівання, що Орбан «не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції».