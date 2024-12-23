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Ракурс
В Україні поновлюють відключення електроенергії

У Києві та низці регіонів поновлюються аварійні відключення електроенергії

23 гру 2024, 15:00
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У Києві, у зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі, застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії.


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Про це сьогодні, 23 грудня, вдень повідомила прес-служба КВМА.

Також про відключення на своїй Фейсбук-сторінці повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Київ, Дніпро! Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади, — зазначив він.

ДТЕК у своєму Telеgram-каналі повідомляє про запровадження екстрених відключень у Києві, а також Київській, Дніпропетровський та Донецькій областях.

Про запровадження графіків аварійних відключень також повідомили обленерго Сумської та Чернігівської областей.

Джерело: Ракурс


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