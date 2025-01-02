Бійці ЗСУ знищили чотири танки та три БМП росіян. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202750-ukrayinski-fpv-drony-znyschyly-chotyry-tanky-ta-try-bmp-rosiyan-na-donbasi-video.html

Ракурс

Військовослужбовці 24-ї ОМБр завдали російським окупантам втрат на фронті.

.

Так, батальйон «Рарог» безпілотних авіаційних комплексів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відзначився знищенням семи одиниць ворожої техніки за добу на Бахмутському напрямку. Про це 2 січня повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

Серед знищеного — чотири танки Т-62 та три БМП-2. По ворожих цілях відпрацювали FPV-дрони.

У Силах оборони не розкрили інформацію про те, коли відбувся бій. Зазвичай військові оприлюднюють чутливу інформацію з певною затримкою.

Нагадаємо, нещодавно бійці бригади «Помста» Прикордонної служби розвідувально-ударним безпілотним комплексом «Фенікс» знищили на Куп’янському напрямку два танки, бойову машину піхоти БМП-2, три багатоцільові транспортери МТ-ЛБ, бронетранспортер та систему зв’язку окупантів. Також було спалено ворожий польовий склад боєкомплекту окупантів.