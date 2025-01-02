Командири брешуть про втрати військ КНДР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202751-komandyry-rf-breshut-vyschomu-komanduvannu-pro-vtraty-viysk-kndr-na-kurschyni.html

Ракурс

Північнокорейські війська продовжують залучатися до бойових дій у Курській області рф.

.

Бійці КНДР й надалі зазнають значних втрат серед особового складу. Для заміщення втрат та посилення позицій російські командири перекидають на передову нових північнокорейських військових. Так, 31 грудня та 1 січня ці солдати перебували на позиціях у районах населених пунктів Фанасіївка, Уланок та Черкаська Конопелька. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 2 січня повідомило у Telegram.

У ГУР зазначили, що командири нижчої ланки брешуть в донесеннях вищому командуванню щодо реальних втрат серед бійців Північної Кореї.

Бойовий дух солдатів із КНДР впав, хоч їх постійно й переконують про те, що північнокорейська армія має «велике значення» у війні проти України. Дійшло до того, що вони понапивалися у новорічну ніч.

Нагадаємо, у Курській області упродовж трьох днів оператори Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників знищили 77 та поранили понад 40 військових Північної Кореї. Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, три баггі та ББМ.