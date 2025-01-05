Рашисти продовжують наступати на Куп’янськ, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n202835-liniya-frontu-prohodyt-za-2-km-vid-kup-yanska-mva.html

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Лінія фронту перебуває всього за 2 км від міста Куп’янська на Харківщині.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє «Українська правда».

Обстріли не припиняються з усіх видів озброєння, яке є у ворога: міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, керовані авіабомби і FPV-дрони, які ворог застосовує у великій кількості, б’ючи по логістичних шляхах, центральних шляхах постачання, не даючи, зокрема, доставляти гуманітарну допомогу і вільно рухатись цивільному населенню, — зазначив він.

За його словами, ситуація на лівобережжі Купʼянської громади є критичною вже понад три місяці — там у важких умовах залишаються понад 900 осіб, переважно люди літнього віку, які категорично відмовляються евакуюватися:

Та кількість людей, що залишається, фактично стабільна. Мала кількість людей виїжджає, особливо з лівобережжя Куп’янської громади, де ситуація критична. Критична вже понад три місяці, там немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, жодних соціальних послуг, магазинів, аптек, лікарні.

Джерело: «Українська правда»