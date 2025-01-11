У ЗСУ відреагували на інформацію про окупацію Курахового. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203029-komanduvannya-zsu-prokomentuvalo-informaciu-pro-okupaciu-kurahovogo.html

Ракурс

Курахове Донецької області ще не повністю окуповане російською армією.

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Підрозділи Сил оборони України досі утримують позиції в межі міста. Зокрема, захисники залишаються в районі теплоелектростанції. Зараз там тривають бої. А більша частина Курахового вже перетворена у руїни. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив у Telegram.

За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати, — зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 11 січня аналітики проекту Deep State повідомили про повну окупацію Курахового військами російської федерації. Також загарбницька армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.