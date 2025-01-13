Руйнування у Сумах. Фото: ДСНС

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Російська загарбницька армія завдала нових ударів по Сумах.

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У неділю ввечері, 12 січня, місто атакували ворожі БпЛА типу «Шахед». Під дронову атаку потрапили оздоровчий дитячий центр та житловий сектор. Про це повідомили Сумська обласна військова адміністрація та Головне управленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Рятувальники, які одночасно працювали за різними адресами, загасили пожежі.

Також у ДСНС показали відео та фото наслідків ворожої атаки на Суми.

В ОВА поінформували, що у небі над Сумщиною минулої ночі українські захисники збили 14 «Шахедів».

Нагадаємо, росіяни в ніч на 12 січня атакували Україну загалом 94 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.