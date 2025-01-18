Нардеп Костянтин Бондарєв незаконно переправляв через кордон своїх знайомих. Фото: ОГП

https://racurs.ua/ua/n203251-nardep-vyviz-23-znayomyh-za-kordon-yak-vodiyiv-yomu-povidomyly-pro-pidozru.html

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Народний депутат України організував чоловікам незаконний перетин кордону.

Член Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури у 2022−2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як «водіям» для його супроводу. Утім, частина цих осіб виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України. Про це Офіс генерального прокурора 18 січня повідомив у Telegram.

Парламентарю вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та 1 ст. 366 (підробка документів) Кримінального кодексу України. Наразі тривають обшуки в оселі підозрюваного й інших причетних осіб.

В ОГП не назвали прізвище фігуранта. Однак «Українська правда» пише, що мова йде про народного депутата від «Батьківщини» Костянтина Бондарєва.

Нагадаємо, колишньому нардепу від «Партії регіонів» та ОПЗЖ Вадиму Новинському оголосили підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі, бо він був на прямому зв’язку з патріархом РПЦ Кирилом і поширював пропаганду в релігійних громадах країн ЄС.