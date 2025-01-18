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Ракурс
Нардеп Костянтин Бондарєв незаконно переправляв через кордон своїх знайомих. Фото: ОГП

Нардеп вивіз 23 знайомих за кордон, як водіїв — йому повідомили про підозру

18 січ 2025, 16:20
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Народний депутат України організував чоловікам незаконний перетин кордону.

Член Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури у 2022−2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як «водіям» для його супроводу. Утім, частина цих осіб виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України. Про це Офіс генерального прокурора 18 січня повідомив у Telegram.

Парламентарю вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та 1 ст. 366 (підробка документів) Кримінального кодексу України. Наразі тривають обшуки в оселі підозрюваного й інших причетних осіб.

В ОГП не назвали прізвище фігуранта. Однак «Українська правда» пише, що мова йде про народного депутата від «Батьківщини» Костянтина Бондарєва.

Нардеп Костянтин Бондарєв незаконно переправляв через кордон своїх знайомих. Фото: ОГП

Нардеп Костянтин Бондарєв незаконно переправляв через кордон своїх знайомих. Фото: ОГП

Нардеп Костянтин Бондарєв незаконно переправляв через кордон своїх знайомих. Фото: ОГП

Нагадаємо, колишньому нардепу від «Партії регіонів» та ОПЗЖ Вадиму Новинському оголосили підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі, бо він був на прямому зв’язку з патріархом РПЦ Кирилом і поширював пропаганду в релігійних громадах країн ЄС.

Джерело: Ракурс


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