СБУ та ДБР підтвердили затримання двох генералів та полковника

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СБУ та ДБР підтвердили затримання двох генералів та полковника.

За сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини трьох посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року, — повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовці, як ідеться в повідомленні СБУ, не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на Харків. Серед іншого, фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з'єднань та підрозділів ОТУ.

Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої, — заявили в спецслужбі.

Військовим буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану, та організації самовільного залишення поля бою.