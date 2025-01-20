Українські компанії постачали росії мікрочипи для ракет та дронів. Фото:

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Українські підприємства постачали росії мікрочипи для ракет та безпілотників.

СБУ викрила компанії у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися поставками до країни-агресора електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників. Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в росії та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати. Про це 20 січня повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що ці деталі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу «Х-101», «Калібр» та «Іскандер-К». Також частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню «Торнадо-Г» та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52.

Встановлено, що фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до росії в обхід санкцій. Вони скуповували продукцію в Україні й відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході. Вже звідти чіпи потрапляли в росію.

Зокрема, деталі надходили до підприємств, які працюють у структурі військово-промислового комплексу рф, зокрема АТ «СпецТехМаш».

В СБУ наголосили, що лише упродовж літа 2022 року учасники схеми переправили до рф понад 1,5 тис. лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тис. дол.

Одного з фігурантів вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що росія розширює виробництво дронів на заводі «Алабуга» в Татарстані. На території підприємства звели дві додаткові будівлі та наземні переходи, що збільшило площу комплексу на 55%.