5 млн грн застави внесли за генерала Галушкіна

Юрій Галушкін, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n203379-5-mln-grn-zastavy-vnesly-za-generala-galushkina.html

Ракурс

За бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу у 5 млн грн.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на адвоката Галушкіна Михайла Величка.

Ім’я заставодавця захисник підозрюваного не назвав.

Раніше про намір внести заставу за Галушкіна заявив лідер «Євросолідарності» п’ятий президент України Петро Порошенко. Проте сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці він зазначив, що заставу «внесла інша юридична особа».

Українці, ви неймовірні! Щойно адвокати генерала Юрія Галушкіна повідомили, що необхідні кошти на заставу внесла інша юридична особа, — зазначив Порошенко.

Галушкін — один з трьох підозрюваних у неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році. У той час він командував ОТУ «Харків».

Вчора, 21 січня, суддя у цій справі частково задовольнила клопотання прокурора частково і Галушкіну запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 млн грн.

Джерело: «Суспільне», Петро Порошенко