Генерала Галушкіна знову затримали після сплати застави

Юрій Галушкін, фото: «Поради юриста»

https://racurs.ua/ua/n203388-generala-galushkina-znovu-zatrymaly-pislya-splaty-zastavy.html

Ракурс

Колишнього командира ОТУ «Харків» Юрія Галушкіна, за якого внесли 5 млн грн застави, сьогодні, 22 січня, знову затримали.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

У ДБР заявили, що у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Зокрема, у ДБР зазначили, що:

у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО;

встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний», та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту;

через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків;

також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців.

Затриманому екс-командувачу буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 Кримінального кодексу (сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю).