Збиття ворожого безпілотника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203839-dron-prykordonnykiv-taranom-zbyv-bpla-voroga-video.html

Ракурс

FPV-дрони прикордонників Харківського загону рознесли чотири ворожі автомобілі та дві антени зв’язку.

Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також на відео показано, як у повітряному бою тараном було збито БПЛА-розвідник окупантів і уражено дві їхні позиції.