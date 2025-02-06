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Дрон прикордонників тараном збив БПЛА ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203839-dron-prykordonnykiv-taranom-zbyv-bpla-voroga-video.htmlРакурс
FPV-дрони прикордонників Харківського загону рознесли чотири ворожі автомобілі та дві антени зв’язку.
Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також на відео показано, як у повітряному бою тараном було збито БПЛА-розвідник окупантів і уражено дві їхні позиції.
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