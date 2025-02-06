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Ракурс
Збиття ворожого безпілотника, скріншот відео

Дрон прикордонників тараном збив БПЛА ворога (ВІДЕО)

6 лют 2025, 20:06
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FPV-дрони прикордонників Харківського загону рознесли чотири ворожі автомобілі та дві антени зв’язку.

Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також на відео показано, як у повітряному бою тараном було збито БПЛА-розвідник окупантів і уражено дві їхні позиції.

Джерело: Ракурс


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