Президент Франції Еммануель Макрон. Фото:

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Президент Франції Еммануель Макрон скликав європейських лідерів на терміновий саміт у Парижі.

Лідери Європейського Союзу «дуже серйозно» обговорять проблеми, створювані президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це 15 лютого заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Politico.

Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів до Парижа, — зазначив він.

Міністр додав, що метод роботи Трампа росіяни називають «разведка боем». Тобто спочатку відбувається тиск, а потім спостереження того, як опонент міняє позицію. Сікорський вважає, що Європа повинна відповісти.

Європейські чиновники стверджують, що терміновий саміт у Парижі відбудеться у понеділок, 17 лютого.

Нагадаємо, 14 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції віце-президент США Джей Ді Венс звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

Американський посадовець заявив і про проблеми міграції в Європі, які «виникли внаслідок рішень політиків по всьому континенту та світу за останні 10 років». Також Венс заявив, що «Європа відійшла від наших спільних цінностей».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вважає «чудовою» промову Венса у Мюнхені і вважає, що європейці «добре сприйняли» критику у свій бік.

Джерело: Politico