Армія рф просунилася на фронті. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n204126-vorog-okupuvav-sribne-na-donechchyni-deepstate-karta.html

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Армія росії просунулася біля низки населених пунктів в Україні.

Зокрема, противник окупував Срібне у Донецькій області. Також ворог просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах. Про це 17 лютого проект DeepState повідомив у Telegram.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що 16 лютого на фронті відбулося 129 боєзіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку — там захисники зупинили 40 штурмів. На Новопавлівському напрямку було відбито 18 атак, а на Куп’янському — 16 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів.

По вісім ворожих штурмів відбулося на Торецькому та Краматорському напрямках. На Оріхівському напрямку відбулося шість атак, На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки біля Вовчанська, а на Сіверському — одну.

У Курській області росії відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 459 обстрілів з артилерії.

Нагадаємо, проект DeepState 14 лютого поінформував, що росіяни просунулися у районі Дворічної та Новомлинська на правому березі річки Оскіл. Також росіяни збільшили контроль в напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села.