У світі знижується довіра до демократії, фото: The Blue Diamond Gallery

https://racurs.ua/ua/n204184-dovira-do-demokratychnyh-instytutiv-znyjuietsya-v-usomu-sviti-ucheni.html

Ракурс

Довіра до представницьких інституцій, таких як парламенти, уряди та політичні партії, знижується в демократичних країнах по всьому світу.

Це встановило нове дослідження учених із Саутгемптонського університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що в ході дослідження, яке є найбільшим і найповнішим на сьогоднішній день аналізом тенденцій політичної довіри в усьому світі, було об'єднано результати 3 тис. 377 опитувань, проведених у 143 країнах світу в період з 1958 по 2019 рік, в яких взяли участь понад 5 млн респондентів.

У той час як довіра до представницьких інституцій загалом знижується, довіра до непредставницьких інституцій, таких як поліція, державна служба та правова система, залишається стабільною або зростає, що вказує на особливу кризу довіри до обраних представників країн, — зазначається у статті.

Дослідники наголошують, що ці результати є «тривожним сигналом», який може прокласти шлях недемократичним політичним лідерам до використання держави в більш авторитарний спосіб:

Зниження суспільної довіри до політичної влади є основною проблемою, з якою сьогодні стикаються демократичні уряди в багатьох країнах.

Зазначається, що низький рівень політичної довіри, як правило, пов’язаний з підтримкою популістських партій та лідерів, які виступають проти політичного істеблішменту. Це також ускладнює реагування урядів на такі кризи, як зміна клімату та пандемія COVID-19.

У Сполучених Штатах довіра до федерального уряду різко знизилася за останні кілька десятиліть, і це не випадково, що зараз ми спостерігаємо драматичний наступ на демократичні інститути, очолюваний кандидатом, який був обраний після того, як пообіцяв зробити саме це, — наголошують дослідники.

Хоча все ще існують докази того, що громадяни в основному підтримують ідею демократії, велика кількість з них втратили віру в інститути, необхідні для демократичного врядування, що спонукає деяких з них голосувати за кандидатів, які, схоже, мають намір демонтувати демократію, якою ми її знаємо, — додають учені.

Дослідження також показало:

загалом довіра до парламенту знизилася приблизно на дев’ять відсоткових пунктів з 1990 по 2019 рік у демократичних країнах світу, в той час як довіра до поліції зросла приблизно на 13 пунктів за той самий період;

довіра до парламенту знижується в 36 демократичних країнах, включаючи Аргентину, Бразилію, Францію, Італію, Іспанію, Південну Корею, Австралію та США, і зросла лише в шести;

у Великій Британії довіра до парламенту та уряду поступово знижувалася протягом останніх десятиліть, хоча невелике (схоже, тимчасове) відновлення було очевидним після референдуму щодо Brexit. Довіра до правової системи та поліції, схоже, знижувалася до фінансової кризи 2008 року, але з того часу поступово зростала;

довіра до парламенту та уряду різко впала після фінансової кризи 2008 року, але існують певні регіональні відмінності — у Латинській Америці політична довіра зростала приблизно до 2014 року, але відтоді стрімко знизилася. Тим часом, в Азії та Тихоокеанському регіоні не було помітного зниження;

Данія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Еквадор і Нова Зеландія вибиваються із загальносвітової тенденції, де довіра до представницьких інституцій зростає.