Канада оголосила про нові санкції проти рф

Канада розширила антиросійські санкції, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n204321-kanada-ogolosyla-pro-novi-sankciyi-proty-rf.html

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Уряд Канади сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій проти рф.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Нові санкції охоплять:

76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з КНДР;

109 суден так званого «тіньового флоту росії».

У санкційний список, зокрема, потрапили:

російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ);

повітряно-космічні сили рф;

командування військово-транспортної авіації рф;

фонд імені Ахмата Кадирова;

міжнародний дитячий центр «Артек».

Серед осіб, щодо яких Канада запровадила санкції: