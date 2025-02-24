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Ракурс
Канада розширила антиросійські санкції, фото: «Вікіпедія»

Канада оголосила про нові санкції проти рф

24 лют 2025, 21:41
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Уряд Канади сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій проти рф.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Нові санкції охоплять:

  • 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з КНДР;
  • 109 суден так званого «тіньового флоту росії».

У санкційний список, зокрема, потрапили:

  • російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ);
  • повітряно-космічні сили рф;
  • командування військово-транспортної авіації рф;
  • фонд імені Ахмата Кадирова;
  • міжнародний дитячий центр «Артек».

Серед осіб, щодо яких Канада запровадила санкції:

  • сербська співачка Сандра Ніколич (дружина російського олігарха Андрія Мельниченка);
  • журналіст і телеведучий Володимир Познер;
  • президент федерації лижних перегонів рф Олена Вяльбе;
  • губернатор Приморського краю Олег Кожем’яко;
  • міністр енергетики рф Сергій Цивілєв;
  • заступник міністра оборони рф Ганна Цивільєва;
  • голова Інституту розвитку інтернету Олексій Горєн.

Джерело: Ракурс


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