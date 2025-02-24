Канада оголосила про нові санкції проти рф

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Канада оголосила про нові санкції проти рфhttps://racurs.ua/ua/n204321-kanada-ogolosyla-pro-novi-sankciyi-proty-rf.htmlРакурс
Уряд Канади сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій проти рф.
Про це повідомляється на сайті уряду Канади.
Нові санкції охоплять:
- 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з КНДР;
- 109 суден так званого «тіньового флоту росії».
У санкційний список, зокрема, потрапили:
- російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ);
- повітряно-космічні сили рф;
- командування військово-транспортної авіації рф;
- фонд імені Ахмата Кадирова;
- міжнародний дитячий центр «Артек».
Серед осіб, щодо яких Канада запровадила санкції:
- сербська співачка Сандра Ніколич (дружина російського олігарха Андрія Мельниченка);
- журналіст і телеведучий Володимир Познер;
- президент федерації лижних перегонів рф Олена Вяльбе;
- губернатор Приморського краю Олег Кожем’яко;
- міністр енергетики рф Сергій Цивілєв;
- заступник міністра оборони рф Ганна Цивільєва;
- голова Інституту розвитку інтернету Олексій Горєн.
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