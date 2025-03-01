Трамп сперечається з Зеленським. Скріншот

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Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами після суперечки із президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер заявив, що його зустріч із Зеленським «не була чудовою». Наголосив, що наполягає на негайному припиненні вогню між Києвом та москвою. Зазначив, що Сполучені Штати прагнуть миру, а не «10-річної війни», і дорікнув Зеленському за те, що той хоче «воювати, воювати, воювати». Про це Трамп заявив журналістам перед від’їздом до Флориди, передають Reuters та Sky News.

За його словами, для відновлення переговорів Зеленський має висловити бажання досягти миру, а не продовжувати критикувати росію.

Зеленський має сказати, що хоче миру, а не «путін це, путін те». В нього дуже слабкий набір карт, — зазначив він.

Трамп також зізнався, що в США вважали переговори з російським диктатором володимиром путіним більш складними, але тепер вони бачать більші труднощі саме у Зеленському.

Без нас він не переможе… путін хоче миру, а Зеленський — продовжувати війну. Або ми це закінчимо, або дамо йому можливість боротися до кінця, — зазначив американський лідер.

Журналісти поцікавилися у глави Білого дому, чи розглядає він можливість припинення військової допомоги Україні. Трамп відповів, що не має значення, що він розглядає.

Також президент США не став прямо відповідати журналістам на запитання про те, чи дiйсно вiн вигнав Зеленського з Овального кабiнету.

Я не зобов`язаний вам про це казати. Думаю ви знаєте відповідь, — сказав він.

Тим часом CBS News поінформувало, що адміністрація Сполучених Штатів тепер стикається з великими труднощами в переговорах із Україною, оскільки після скандалу в Білому домі американські чиновники не можуть повернутися до діалогу. Один із радників Трамп зазначив, що Зеленський повинен зрозуміти, що помилився, коли влаштував суперечку в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що не вибачатиметься перед президентом США Дональдом Трампом після сварки у Білому домі. Водночас він зізнався, що шкодує про те, що трапилося під час зустрічі з лідерами США.

Джерела: Reuters, Sky News, CBS News