Автомобіль із окупантом підірвали у Маріуполі. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n204444-avtomobil-iz-okupantom-vybuhnuv-u-mariupoli-gur-video.html

Ракурс

Автомобіль із росіянином вибухнув у тимчасово окупованому Маріуполі.

Вибух у місті прогримів близько 2.00 у п’ятницю, 28 лютого. У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, в середині якої на той момент перебував окупант. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Воєнна розвідка зазначила, що за попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Наразі уточнюються точні наслідки вибуху.

Напередодні Telegram-канал «Маріуполь. Спротив» поінформував, що в Приморському районі партизани підірвали автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки росії. Співробітник ворожої спецслужби після цього опинився в реанімації.

Зазначалося, що після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Окупати масово проводять затримання й намагаються вистежити представників українського підпілля.

Нагадаємо, на початку січня цього року в місті Шуя Івановської області рф підірвали капітана Костянтина Нагайка, який причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема — до вбивства 59 цивільних українців у селі Гроза у Харківській області. На початку лютого воєнний злочинець помер від отриманих травм.