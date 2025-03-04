США вдвічі збільшили мита на товари з Китаю. Фото:

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США удвічі збільшили мита на товари з Китайської Народної Республіки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив рішення збільшити тарифи на мита на імпорт китайських товарів з 10 до 20%. Про це йдеться на офіційній сторінці Білого дому.

На визнання того факту, що КНР не вжила належних заходів для послаблення кризи нелегального поширення наркотиків, до розділу 2 (a) Указу № 14195 вносяться зміни, згідно з якими вилучаються слова «10 відсотків» та замість них вставляються «20 відсотків», — йдеться в президентському указі.

Зазначається, що криза з фентанілом ставить під загрозу «національну безпеку, зовнішню політику та США».

Очікується, що Пекін вдасться до контрзаходів, які також зашкодять американській економіці та позначаться на глобальній торгівлі.

Американські ЗМІ інформують, що під нові 25% мита також потрапили Канада і Мексика. Раніше Трамп заявляв, що 4 березня має планує запровадити тарифи і проти двох сусідніх країн.

Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Мита для Китаю вже становлять 10%, для Канади і Мексики — 25%. На енергоносії з Канади тарифи склали 10%.