На Дніпропетровщині знайшли застрелену особу. Фото: поліція

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Ракурс

У Дніпропетровській області застрелили місцевого депутата.

У п’ятницю, 28 березня, в Камʼянському районі знайшли тіло чоловіка на узбіччі автодороги. Правоохоронці при попередньому огляді на тілі знайшли вогнепальне поранення в області голови. На місці працює слідчо-оперативна група, а криміналістична лабораторія збирає докази. Про це поліція Дніпропетровщини повідомила у Facebook.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тим часом «Суспільне», «Бабель» та «РБК-Україна» з посиланням на джерела повідомили, що тіло належить депутату партії «Батьківщина» Олександру Плахотніку.

В обласній організації партії «Батьківщина» вважають, що йдеться про замовне вбивство.

Ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу, — заявив керівник інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії Володимир Федоров.

Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Камʼянське. Він обіймав посаду гендиректора комунального підприємства Камʼянської міської ради «Міськводоканал».

Нагадаємо, депутат Полтавської обласної ради хотів ліквідувати власника місцевої аграрної компанії, щоб привласнити його бізнес. Він обіцяв своєму водієві заплатити 20 тис. дол. за вбивство. Однак запобігти злочину змогла Служба безпеки України.

Джерела: «Суспільне», «Бабель», «РБК-Україна»