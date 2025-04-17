Російський дрон атакував «швидку» у Херсоні. Фото:

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Ракурс

Російський дрон у четвер, 17 квітня, атакував медиків у Херсоні.

Близько 7.40 ворожий БпЛА поцілив у карету швидкої допомоги у Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали 65-річний фельдшер та 61-річний водій. Їх госпіталізували з вибуховою травмою, уламковими пораненнями кінцівок та пораненнями голови і тазу. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Крім того, сили рф вдарили по Центральному району Херсона трьома авіабомбами та з артилерії. Внаслідок атаки важкі поранення дістала 15-річна дитина. Також до медиків звернулись двоє чоловіків.

В ОВА також поінформували, що упродовж минулої доби росіяни атакували 35 населених пунктів та обласний центрі. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі й житлових кварталах населених пунктів області. Обстріли пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі. Загинула одна людина, а 15 дістали поранення. Серед постраждалих є одна дитина.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня російські ударні безпілотники масовано атакували Дніпро. Внаслідок нальоту загинули троє осіб, а ще 30 людей дістали поранення. Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Обстріл завдав зруйнував житлові будинки, гуртожитки, будівлі навчального закладу, підприємства та автомобілі.