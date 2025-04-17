Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський дрон атакував «швидку» у Херсоні. Фото:

Російський безпілотник атакував «швидку» у Херсоні, є поранені (ФОТО)

17 кві 2025, 11:52
999

Російський дрон у четвер, 17 квітня, атакував медиків у Херсоні.

Близько 7.40 ворожий БпЛА поцілив у карету швидкої допомоги у Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали 65-річний фельдшер та 61-річний водій. Їх госпіталізували з вибуховою травмою, уламковими пораненнями кінцівок та пораненнями голови і тазу. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Крім того, сили рф вдарили по Центральному району Херсона трьома авіабомбами та з артилерії. Внаслідок атаки важкі поранення дістала 15-річна дитина. Також до медиків звернулись двоє чоловіків.

Російський дрон атакував «швидку» у Херсоні. Фото: МВА

В ОВА також поінформували, що упродовж минулої доби росіяни атакували 35 населених пунктів та обласний центрі. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі й житлових кварталах населених пунктів області. Обстріли пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі. Загинула одна людина, а 15 дістали поранення. Серед постраждалих є одна дитина.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня російські ударні безпілотники масовано атакували Дніпро. Внаслідок нальоту загинули троє осіб, а ще 30 людей дістали поранення. Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Обстріл завдав зруйнував житлові будинки, гуртожитки, будівлі навчального закладу, підприємства та автомобілі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів