Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n205850-ukrayina-u-londoni-u-vidpovid-na-propozyciyi-ssha-zaproponuvala-svoie-bachennya-garantiy-bezpeky.html

Ракурс

Українська сторона під час зустрічі у Лондоні у відповідь на пропозиції США запропонувала своє бачення гарантій безпеки, зокрема формат, еквівалентний тому, що передбачає 5 стаття договору НАТО.

Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Були американські пропозиції або бачення. На це в Лондоні робоча група, що складалася з України та наших колег зі Європи та США, запропонувала наше бачення на ті пропозиції, які відкрили Сполучені Штати Америки, — зазначив Зеленський.

У наших відповідях є абсолютно конструктивні пропозиції — і контингент, і формат п’ятої поправки. Не самої п’ятої поправки, а тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п’ята поправка. Відповідні пропозиції запропоновані. Чекаємо на відповідь, — додав він.

Зеленський наголосив, що членство в НАТО залежить не від бажання росії, а від позиції партнерів. За його словами, якщо Україна не вступить в Альянс, то має отримати сильні гарантії безпеки.

Джерело: «Укрінформ»