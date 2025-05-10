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Ракурс
Зеленський і лідери Європи після зустрічі у Києві набрали Трампа

Зеленський і лідери Європи після зустрічі у Києві набрали Трампа

10 тра 2025, 14:01
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Після зустрічі «Коаліції охочих» президент Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили з Дональдом Трампом.

Про це написав у своєму акаунті в Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Вони наголосили, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 13 травня.

Якщо росія погодиться, а сторони ефективно стежитимуть за дотриманням припинення вогню, то це може прокласти шлях до мирних перемовин, — зазначив голова МЗС Сибіга.

Джерело: Ракурс


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