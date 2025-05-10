Зеленський і лідери Європи після зустрічі у Києві набрали Трампа

https://racurs.ua/ua/n206202-zelenskyy-i-lidery-ievropy-pislya-zustrichi-u-kyievi-nabraly-trampa.html

Ракурс

Після зустрічі «Коаліції охочих» президент Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили з Дональдом Трампом.

Про це написав у своєму акаунті в Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Вони наголосили, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 13 травня.