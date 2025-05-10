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Зеленський і лідери Європи після зустрічі у Києві набрали Трампа
Зеленський і лідери Європи після зустрічі у Києві набрали Трампаhttps://racurs.ua/ua/n206202-zelenskyy-i-lidery-ievropy-pislya-zustrichi-u-kyievi-nabraly-trampa.htmlРакурс
Після зустрічі «Коаліції охочих» президент Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили з Дональдом Трампом.
Про це написав у своєму акаунті в Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Вони наголосили, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 13 травня.
Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa@EmmanuelMacron@bundeskanzler@donaldtusk@Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.— Andrii Sybiha �� (@andrii_sybiha) May 10, 2025
Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m
Якщо росія погодиться, а сторони ефективно стежитимуть за дотриманням припинення вогню, то це може прокласти шлях до мирних перемовин, — зазначив голова МЗС Сибіга.