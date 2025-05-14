Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Рашисти в ніч на сьогодні, 14 травня (із 19.30 13 травня), атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» із окупованого Криму та загалом 145 ударними БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 09.00:

підтверджено збиття 80 ударних БПЛА типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни;

42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали низка регіонів, зокрема Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Так, на Хмельниччині внаслідок атаки сталось загоряння одного нежитлового будинку, яке ліквідовано силами ДСНС. Також пошкоджено вікна в двох житлових приватних будинках.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він зазначив, що вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО знищили 13 ворожих «шахедів». Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.