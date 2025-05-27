Україна та рф провели масштабний обмін полоненими, фото: КШППВ

https://racurs.ua/ua/n206613-usi-zvilneni-z-polonu-viyskovi-potrebuvaly-meddopomogy-lubinec.html

Ракурс

Усі українські військовослужбовці після повернення з російського полону потребували медичної допомоги.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє агентство «Укрінформ».

Цей обмін не відрізнявся від попередніх. На жаль, ми офіційно зафіксували, що всі повернуті громадяни України потребували медичної допомоги. Після обміну вони негайно поїхали до медичних закладів, — розповів Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що росія вкотре порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, ухвалену у 1949 році.

рф не тримає українських військовополонених в належних умовах. Ми зафіксували, що хлопці, які перебували три роки в полоні, були переміщені з однієї виправної колонії до іншої, — зазначив він.

Також він зауважив, що росіяни застосовували до українських військових тортури. Зокрема один зі звільнених з полону розповів, що йому не дозволяли виходити на вулицю.

Не виводять на вулицю, змушують вивчати російський гімн і співати його, — додав Лубінець.

Лубінець заявив, що військовослужбовці у майбутньому зможуть отримати компенсацію за порушення своїх прав, а також застосовані до них тортури:

На мій погляд, ми повинні юридично фіксувати всі порушення прав людини. Під час повернення працюють мої співробітники, які фіксують тортури. Я вірю, що через деякий час кожен, хто перебував під тортурами, зможе відновити свої права.

Так, нам треба буде звертатись до суду і вимагати, щоб міжнародна спільнота започатковувала нові методи фіксації (тортур — ред.), — додав він.

Лубінець наголосив, що порушення росією Женевської конвенції про поводження з військовополоненими вважається воєнним злочином.

Практично 80% українських військовослужбовців повернулись у тюремних чорних «робах», які не відповідали розмірам. А під час скарг (українських військових — ред.) на своє здоров’я ми зафіксували, що російська сторона не надавала медичної допомоги, — розповів він.

Джерело: «Укрінформ»