Хакан Фідан прибув з візитом до Києва, фото: «Укрінформ»

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Російсько-українська війна наближається до переломного моменту, коли є можливість досягнути міцного миру цьогоріч. Туреччина готова сприяти цьому процесу, зокрема, на переговорному майданчику в Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який сьогодні, 30 травня, прибув до Києва, на прес-конференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми наближаємося до переломного моменту у війні, — вважає Фідан. — Як зазначалося на початку переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня, перед нами два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо міцного миру протягом цього року.

Ці переговори додали нового виміру інструментам дипломатичного вирішення, — додав він.

За його словами, Туреччина виступає за досягнення справедливого і тривалого миру, вважає обмін полоненими після зустрічі у Стамбулі ознакою того, що переговори можуть призвести до конкретних результатів.

Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. Головною темою нашого візиту є припинення руйнувань та людської трагедії, спричинених війною, — наголосив очільник МЗС Туреччини.

За його словами, росія заявила про готовність продовжити переговори 2 червня, і нині обмін думками щодо проведення наступної зустрічі відбувається в Києві.

Ми вважаємо, що проведення наступного раунду можливе на основі принципового рішення, прийнятого сторонами у Стамбулі… Ми готові до наступних зустрічей… Ми хочемо, щоб війна між Україною та Росією якомога швидше справедливо та остаточно закінчилася, — зазначив він.

Під час прес-конференції Фідан також вказав на очікування від нового раунду переговорів у Стамбулі.

Сподіваємося, що технічна робота буде в основному завершена. На наступному етапі ми повинні досягти дуже інтенсивного прогресу, щоб можна було провести інформаційну зустріч і, зокрема, домовитися про довгострокове перемир’я.

Він також припустив можливість майбутньої зустрічі лідерів України, США, Туреччини та Росії на майданчику перемовин у Стамбулі.

На початку цього тижня Фідан перебував з дводенним візитом у Москві. Зокрема, 26 травня він зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. Зустріч тривала близько години, в ній також брав участь міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

Джерело: «Укрінформ»