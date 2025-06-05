Російські війська знищили будівлю Херсонської ОДА. Фото: ОВА

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Російські війська 5 червня двічі атакували будівлю Херсонської ОДА.

Внаслідок сьогоднішнього повторного удару будівля обласної державної адміністрації знищена. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. Про це керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За інформацією місцевого медіа «Мост», від удару в будівлі утворилася вирва до першого поверху. Загалом у місті пролунало три вибухи, наразі підтверджено два з них.

Як зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, будівля Херсонської ОДА давно не використовується і неодноразово була атакована ворогом.

Будівля вже давно не використовується, неодноразово була під ворожим обстрілом. Вона не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. Оркам була потрібна яскрава картинка — і більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки, їх не хвилює, — зазначив він.

Нагадаємо, уранці 5 червня війська російської федерації скинули дві тонни вибухівки по центру Херсона. Була пошкоджена будівля Херсонської ОДА.

Джерело: «Мост»