Reuters: більшість країн G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без США

https://racurs.ua/ua/n207025-reuters-bilshist-krayin-g7-gotovi-znyzyty-verhnu-meju-ciny-na-rosiysku-naftu-bez-ssha.html

Ракурс

Більшість країн G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без США.

Джерела Reuters, які відмовилися назвати свої імена, повідомили, що ЄС і Велика Британія готові очолити процес і діяти самостійно, за підтримки інших європейських країн «Групи семи» і Канади.

За їхніми словами, поки що незрозуміло, що вирішать США, хоча європейці наполягають на прийнятті єдиного рішення на зустрічі. Позиція Японії також залишається невизначеною, кажуть вони.

Як зазначило одне з джерел, європейці пропонують знизити межу з 60 до 45 дол. і сподіваються залучити США до спільного рішення.

Європейські країни просувають ідею знизити цінову стелю на нафту з 60 до 45 дол. Є позитивні сигнали з боку Канади, Британії та, можливо, Японії. Ми скористаємося самітом G7, щоб спробувати переконати США, — кажуть джерела медіа.

Європейська комісія 10 червня презентувала 18-й пакет санкцій проти рф, що містить, серед іншого, пропозицію знизити стелю цін на нафту.

За даними джерел, під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канадських Скелястих горах минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент залишився невпевненим у необхідності зниження обмеження.

Однак деякі сенатори США можуть підтримати цю ідею, зокрема Ліндсі Грем, який останніми тижнями заявив журналістам, що підтримує зниження ліміту. Грем наполягає на запровадженні нового жорсткого пакету санкцій проти росії, які можуть запровадити високі тарифи для покупців російської нафти.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що лідери G7 відмовляться від спільного комюніке через позицію Трампа стосовно війни в Україні, пише Bloomberg.

На саміті не намагатимуться досягти згоди у спільному комюніке, бо США можуть не затвердити деякі пункти, зокрема про війну в Україні, боротьбу зі змінами клімату, гендерну рівність.

Замість єдиного документа лідери «Великої сімки» можуть опублікувати окремі спільні заяви з різних тем.